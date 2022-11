Benedetti se disculpó por tildar de 'pendejo' al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se disculpó públicamente luego de calificar al líder de la oposición Juan Guaidó como ‘pendejo’.



En medio de una entrevista con el medio Efecto Cocuyo, el embajador recordó su molestia por unos cuestionamientos que le hizo el líder opositor.



"Yo venía picado de culebra y cuando llegué aquí a Caracas dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador”, señaló en diálogo con este medio.



Lea además: Presidente Petro llegó a París para reunirse con Emmanuel Macron y participar en foro de paz



Sin embargo, Benedetti dio un paso atrás y este miércoles se excusó y aseguró que no debió hacer esos comentarios. "Si hay que pedir excusas a la oposición, se piden y al mismo Guaidó. Es una mala forma de expresarme".



Incluso, Benedetti señaló que recibió un regaño del Gobierno Nacional. No obstante, no detalló si fue directamente del presidente Petro o de algún otro miembro del Ejecutivo.



Esta no es la primera vez en la que Benedetti se refiere de esta forma a los miembros de la oposición venezolana. En el mes de septiembre publicó un comentario irónico sobre el manejo de la empresa Monómeros.



“La oposición de Venezuela es muy chistosa. Ahora los de Guaidó dicen que fueron los de Leopoldo los que saquearon Monómeros y se preguntan por qué el expresidente Iván Duque no investigó”, escribió en su cuenta de Twitter.