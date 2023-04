Avanza el VI Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política en Cali

Este martes continúa desarrollándose el VI Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política en el Teatro Calima que inició desde el pasado lunes y continuará hasta este miércoles. El evento organizado por la Red Latinoamericana de Consultores Políticos contiene un amplio cronograma dirigido por profesionales en estrategias y consultoría política de diferentes países de América Latina y el mundo.



La instalación del segundo día del congreso, que inició a las 9:00 de la mañana, estuvo a cargo de la argentina Luciana Becassino, psicóloga y estratega política y digital con la ponencia sobre 'El populismo en la campaña digital' en la que expuso el exitoso caso de la campaña política del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, del que hizo parte como coestratega general.



Además, seguido de la conferencia se dio inicio al panel 'Estrategia de campaña digital y redes sociales' en el que participó Becassino y los colombianos Óscar Charry, consultor de marketing político digital y Nathaly Arias, asesora de comunicaciones.



En la charla, Charry mencionó que las próximas elecciones territoriales que se celebrarán en octubre serán muy particulares, “porque contienen la emoción del barrio, de la casa y no son el monstruo en redes en el que se convierte una elección presidencial. Nosotros apelamos a segmentar o localizar nuestra publicidad en el barrio, en la comuna, pero no es simplemente pautar en Facebook y que se vaya la publicidad para Cali, porque puede que mi candidato sea para el departamento del Tolima. Entonces una de las estrategias es saber dónde estamos y cuáles son las redes que vamos a usar”.



En ese sentido, Arias explicó que se deben tener en cuenta las prácticas de la frecuencia y el timing, ya que “si sabemos manejar bien la frecuencia de publicación, que es cada cuánto publicamos, dependiendo en qué red social estemos, vamos a lograr un mayor alcance, pero es importante no generar sobresaturación en nuestras audiencias. Por ejemplo, Twitter es la red en la que necesitamos mayor frecuencia de publicación, ya sea cada quince o diez minutos o máximo cada media hora podemos estar lanzando un tuit”.



“El timing es una técnica que se utiliza desde las artes y el teatro, que es saber cuál es el momento más adecuado para decir algo. No hay que dejarse presionar por otras personas del equipo, sino que quien maneja las redes sociales sabe cuál es el momento justo para hacer una publicación, porque es quien está viendo las tendencias”, agregó la asesora de comunicaciones.



También, en la mañana del martes participó el también argentino Ángel Becassino, estratega electoral y de coyunturas de crisis en ámbitos políticos y empresarios, quien hizo la ponencia 'La definición del vértice estratégico', en la que explicó que ese término se refiere “al enfoque que define el sentido y la dirección de una estrategia de comunicación y que evita la dispersión y fija la atención del público objetivo. Es el punto en que decimos 'esto es lo importante'”.



Y añadió que “el vértice es el punto de partida y el punto de referencia para todas las decisiones y acciones que se toman. Si voy a hablar de la inseguridad, en todo lo que hable me voy a referir a ella. Voy a hablar de la inseguridad en la salud, de la inseguridad en la alimentación, de la inseguridad en la necesidad de una vida más allá de las necesidades básicas”.