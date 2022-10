Autoridades de Colombia y México se reunieron para solucionar problema migratorio

En las últimas semanas se han dado a conocer por redes sociales denuncias sobre casos de abuso y violaciones de derechos humanos sufridas por los colombianos que han llegado a México y en especial por personas que han sido devueltas al país sin mayores explicaciones y en condiciones poco dignas.



Frente a la crítica y reiterada situación, funcionarios de ambos países se reunieron para evaluar las denuncias y buscar alguna solución por parte de las autoridades mexicanas.



La reunión se desarrolló el lunes 24 de octubre en México. Durante el encuentro, los representantes colombianos expusieron su preocupación frente a la vulneración de los derechos de sus connacionales.



En el encuentro fueron abordados dos temas principales, el tratamiento que se le está dando a los viajeros y la importancia de respetar y prevalecer los derechos de los mismos.



Por parte de Colombia estuvo presente el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y algunos funcionarios de la cancillería, además del embajador de Colombia en ese país.



Aunque la Cancillería no ha emitido ninguna declaración al respecto, fuentes de la entidad aseguraron, según Blu Radio, que la reunión fue tensa, al punto de que no fue posible dejar unos acuerdos por escrito.