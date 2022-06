Así quedó definido el cronograma para el empalme sectorial que inicia el miércoles

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló las fechas que se cumplirán para llevar a cabo el cronograma de trabajo de las mesas sectoriales. El anunció se oficializó una vez terminada la primera reunión de empalme entre los equipos del actual mandatario de Colombia, Iván Duque y su sucesor, Gustavo Petro.



La articulación entre ambas administraciones arranca el próximo miércoles 29 de junio a las 10:00 a.m. con los equipos de Transporte, Comercio y Función Pública. Al cabo de las 3:00 p.m. se reunirán los encargados del sector de Justicia, Trabajo y Hacienda. Al otro día, jueves 30 de junio, se encontrarán los representantes de las carteras de Educación; Tecnología de la Información y Comunicación; Planeación Nacional; Ciencias, y Salud. El turno en las horas de la tarde, será para el grupo de Defensa y Vicepresidencia.



La tercera ronda se llevará a cabo el viernes 1 de julio. En esa ocasión, se cohesionará el equipo de la Cancillería; Vivienda; Cultura, y Deporte, mientras que en el segundo horario, se congregarán los líderes de Minas y Energía; Agricultura, y Ambiente. La última sesión será el martes 5 de julio, entre los equipos de Presidencia, Dane y el Departamento de Prosperidad Social.



Al respecto, Restrepo, titular de la cartera de Hacienda, indicó que “este será un proceso de transición que se construye en función del bienestar de los colombianos y en el marco de la institucionalidad”.



En cuanto a la jornada, el programático del Pacto Histórico, Daniel Rojas, hizo pública la solicitud al Gobierno Nacional de establecer unos comités intersectoriales, adicionales a las mesas, para abordar temas que son de relevancia para el próximo dirigente como el Metro de Bogotá, Hidroituango, la Paz, la crisis de hambre, la pandemia y otra relacionada con la empresa de fertilizantes, Monómeros.



Asimismo, aseguró que este martes 28 de junio, el equipo del Pacto Histórico anunciará de forma oficial los nombres de las personas que coordinarán e integrarán cada equipo sectorial en este empalme.



“Hemos acordado también un protocolo de comunicaciones para que este proceso de empalme sea socializado de la forma más transparente posible. Este es un interés común que tenemos ambos equipos de cara a la ciudadanía”, sostuvo.



José Manuel Restrepo retomó el discurso indicando que durante este proceso, la información será publicada a través de los repositorios que se han dispuesto para tal propósito.



“Todo ello, pensando en que los ciudadanos puedan acceder a la misma, enterarse y sobre todo, garantizarles una continuidad en la prestación de los servicios de la nación”.



Jairo Libreros, docente de Ciencia Política de la Universidad Externado de Colombia, reconoció la importancia de esta articulación al añadir que se tendrán en cuenta las prioridades que deja el actual plan de Gobierno. A su criterio, este no debe relacionarse con un requisito para subsanar lo que debe hacer una administración, sino que se trata del soporte ideológico y político de lo que necesita el país y con ello, las principales pinceladas de lo que será el nuevo Plan de Desarrollo Nacional para Colombia.



A su vez, Carlos Suárez, CEO de la firma consultora Estrategia y Poder, indicó que los temas que “más le importan al país” son los económicos; por lo tanto deberán ser los primeros en definirse. “En eso deberían ponerse de acuerdo: en tranquilizar a los mercados”, anotó Suárez. A su juicio, cualquier otro tema de los que hablen no dejará de ser un asunto diplomático de dos contradictores.