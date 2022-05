Así intensificaron sus labores las campañas para llegar a la Casa de Nariño

Hace unos lustros, durante la semana previa al gran día de las votaciones presidenciales, en las sedes de las campañas estaban enfocados en contratar los servicios de las busetas y los taxis en los que se movilizarían los votantes.



O en concluir los contratos con las personas que se encargarían de hacer las empanadas, los tamales o lechonas que se les darían a los sufragantes.



Al parecer, por lo menos en Cali, este panorama ha cambiado. Porque en la actualidad líderes de todas las campañas argumentan que en lo que estuvieron concentrados estos últimos días fue en organizar toda la logística para ‘cuidar’ los votos de sus candidatos e incrementar las actividades para ganar más adeptos y facilitar información acerca de las propuestas de los aspirantes, también, sobre dónde y cómo votar o convencer a los indecisos.



Así lo evidenció El País durante esta semana, a lo largo y ancho de la ciudad, en las diferentes casas políticas de los presidenciales que hoy aspiran a pasar a la segunda vuelta.



A las 10:00 de la mañana del pasado miércoles, desde un furgón de la empresa Coordinadora, hombres descargaban material publicitario y gorras frente a la sede del candidato Federico Gutiérrez, ubicada en el barrio Versalles, al norte de Cali.



Momentos más tarde, adentro, en uno de los salones de la amplia casa de paredes blancas, un grupo de mujeres y jóvenes, alrededor de una mesa, recibían el material con los que minutos después se desplazarían a diferentes barrios a hacer volanteo.



Entre esos voluntarios o unificadores, como les llaman en la campaña, estaba Maritza Lucumí, madre de cuatro hijos, cabeza de hogar, habitante del barrio Alirio Mora, quien asegura que apoya con su trabajo de volanteo a ‘Fico’ a la Presidencia, porq ue es una persona idónea para ese cargo, es transparente, no tiene ilícitos y admira el trabajo que hizo como alcalde de Medellín, donde “sacó 8000 niños de sus casas a estudiar. Él fue a tocar puerta a puerta y preguntaba por qué el niño no estaba estudiando. Eso, yo no he oído que lo haya hecho otro gobernante”, exclama con entusiasmo.



Para proteger los votos de la ‘carta’ del Equipo por Colombia en el Valle del Cauca contarán con 10.600 testigos en los puestos de votación. Entre esos, 4944 estarán en Cali, comentó horas antes desde Bogotá Andrés Tobón, coordinador nacional del Día D de la Campaña de Federico Gutiérrez.



Todos los testigos estarán conectados a un Contac Center (316 026 5059 y 333 033 3989), donde podrán reportar alguna novedad, un delito electoral y si requieren el acompañamiento jurídico en territorio.



También, para cuidar los votos, una vez concluida la jornada los testigos enviarán por celular fotografías de los formularios E14, ya firmados, a un centro nacional, ideado por la propia campaña, que transformará la información en datos. “Nosotros, como campaña, haremos nuestro propio reconteo, diferente al de la Registraduría. En caso de que encontremos enmendaduras, mesas con más votos que votantes, etc., presentaremos nuestra reclamación en cuanto arranque el proceso de escrutinio”, dijo Tobón.



Para este proceso cuentan con un sistema de inteligencia artificial, llamado Cosmos, que estudia todos los datos de la Registraduría y desvela inconsistencias. “Eso es lo que tenemos diseñado para cuidar los votos de Federico este domingo”, precisó.



Sin embargo, es contundente al señalar que no diseñaron una logística para movilizar a los votantes: “Eso es un asunto que le corresponde a cada ciudadano”.



Nuestra dinámica, agrega quien fue secretario de Seguridad de Medellín en la Alcaldía de Gutiérrez, está concentrada enteramente en la defensa del voto, “para garantizar que después de que la gente vote no tenga ningún riesgo de que ese votico se pierda”.

No brindan ni agua

Al otro extremo de Cali, en Ciudad Jardín, se encuentra la pequeña sede de la campaña de Rodolfo Hernández.



Era la oficina del ingeniero civil bogotano Juan Carlos Sanabria, quien la cedió, totalmente gratis, para que fuera convertida, desde enero pasado, en la Casa Rodolfista.



Allí, el miércoles, pasadas las 5:00 de la tarde, habría una asesoría para capacitar a algunos de los 43 testigos electorales con que cuentan en Cali, por su anhelo de estar enfocados en proteger los votos del santandereano, “por el tema del historial de corrupción que hay en Colombia”, expresa Iván Arboleda, estudiante de derecho de 21 años, coordinador de la campaña en el Valle del Cauca.

La pequeña oficina del ingeniero civil bogotano Juan Carlos Sanabria (de camisa azul) se convirtió en la sede de la casa rodolfista, en Ciudad Jardín. Foto: Jorge Orozco / El País

A este bonaverense, el reducido número de voluntarios para vigilar las mesas de votaciones no le preocupa: “Hemos sido una campaña diferente, que, hasta el momento, con lo que tenemos, nos defendemos. Y la gente nos está respondiendo, se están dando los resultados”.



Por eso, todos los voluntarios rodolfistas presentes en la sede se mostraron optimistas con los resultados de los comicios de hoy y le contaron a El País sobre las muchas actividades que hicieron estas semanas para ganar más adeptos a la campaña del exalcalde.



Sin contar con un solo peso de la campaña nacional, han podido hacer en el Valle del Cauca caravanas, pegatón de afiches en Palmira entre las 9:00 de la noche y las 2:00 de la mañana; mandar a hacer pendones por dos millones de pesos; irse de gira por municipios como Cartago, Tuluá, Buga, Zarzal e incluso, hasta Ecuador. Hacer fuerte presencia en redes sociales; poner vallas, una de ellas en casa de una amiga; hacer volanteo, capacitar testigos electorales, y conseguir tres abogados para el proceso de escrutinio.



Y todo esto, con los aportes de los seguidores. Aquí todo en la campaña, resalta el ingeniero Sanabria, es gratis. La campaña no aporta un peso para publicidad, camisetas, cachuchas, ni para la sede. Las vallas que hemos colocado en Cali han sido regaladas, lo mismo que la publicidad. Todo es aportado por los voluntarios.



El influencer José Latorre cuenta que hay voluntarios que están ofreciendo en los grupos de Whatsapp de la campaña movilizar gratis este domingo a votantes en sus propios carros y dan incluso la dirección del lugar donde los pueden esperar.



‘Jotica’ dice también que a las personas que quieren seducir para que se unan a las huestes rodolfistas les dicen con sinceridad que “ni agüita les podemos brindar, y la gente lo entiende, lo agradece y sale contenta”.



A un voluntario que le ha ido muy bien económicamente es a Andrés Felipe León, quien relata que empezó a ofrecer camisetas y gorras en grupos de Whatsapp y la gente empezó a solicitar sus productos. “Ha sido una cosa de locos, me ha puesto a facturar lo que hace mucho tiempo no pensaba posible y ha sido muy grato”, comenta a sus 32 años y agrega que sus ventas han aumentado a medida que se ha incrementado la favorabilidad de Hernández en las encuestas.



Ha vendido, por ejemplo, camisetas desde $20.000 a $45.000 y ha hecho llaveros con frases como ‘Rodolfista de corazón’ y con el # ‘Yo le creo al viejo’.

Despliegue de voluntarios en la calle

Al caer la noche del pasado miércoles, un equipo de líderes de la campaña de Sergio Fajardo se reúne en su sede del barrio Granada, también al norte de la capital del Valle del Cauca.



Mateo Cardona, coordinador operativo de la campaña en la región, asegura que contarán con 524 testigos electorales. Sabe que es un número reducido, pero prefiere unos pocos de confianza, que hayan estado en el proceso político, y no una gran cantidad que no sepan responder como se debe.

Líderes fajardistas aseguraron que, en estos días, ciudadanos llegaron a la sede a preguntar cómo podían colaborar en la campaña. Foto: Raúl Palacios / El País

Por estos días se enfocaron en aumentar el despliegue de voluntarios en Cali para conquistar más seguidores. Por eso anunciaron que estos estarían en las calles “desde las 11:00 de la mañana del viernes hasta las 11:00 de la mañana del sábado”. Y en la sede también estarían entregando información, publicidad, orientando a ciudadanos que no saben cuál es su mesa de votación y entregando el carné y las escaparelas de los testigos electorales.



Aydé Corrales, líder de la campaña, asegura que en los últimos días llaman a los simpatizantes que tienen registrados en una base de datos para recordarles por qué sufragar por Fajardo y que inviten a su familia y amigos a hacer lo mismo e, incluso, les hablan de la importancia de ir temprano a votar.

Entrega de publicidad

Varios fueron los motociclistas, taxistas y conductores de carros particulares que el jueves, hacia las 10:00 de la mañana, se estacionaron frente a la sede política de Gustavo Petro, en la Calle 5 con Carrera 13, para buscar afiches, microperforados o sticker, con el fin de llevarlos a sus casas o pegarlos en sus vehículos.

Este jueves, taxistas y conductores particulares llegaron a la sede de Gustavo Petro a buscar publicidad. Foto: Aymer Andrés Àlvarez I El País

Uno de ellos fue Jair Obonaga, caleño de 60 años, que, camino a radicar una orden para unos exámenes médicos, arrimó por unos afiches para colocarlos afuera de su apartamento, en un barrio del sur de Cali.



Otros que llevaron afiches en una moto Vespa fueron los hermanos Miriam y Javier Fernández. Ella, quien salió de trabajar del Hospital Universitario, aseguró que es seguidora del cordobés porque es el candidato más ilustrado, organizado, demuestra amor por el país, no es racista y tiene propuestas interesantes.

Campaña de John Milton Rodríguez

Diana Rodríguez, hija del candidato, es la gerente de la campaña.



En estos días se dedicó a liderar la organización del equipo de voluntarios para la logística del domingo, que oscila entre 20.000

y 25.000 personas a nivel nacional. En Cali son 3500 y en el Valle, 7000.

La comunicadora social Diana Rodríguez, hija de John Milton Rodríguez, es la gerente de la campaña. Foto: Especial para El País

Y contarán con 33 abogados escrutadores.



Manifiesta que no cuentan con los recursos para movilizar a los votantes o darles alimentación a los testigos electorales.



”Las personas, muy lindas, se están disponiendo para donar su día, poniendo su alimentación y su transporte”, comentó Diana.