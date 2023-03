Aprueban en primer debate la Ley Sara Sofía, que busca agilizar protocolo ante desaparición de un niño

La pequeña Sara Sofía Galván cumplió en enero pasado dos años desaparecida y aún no se tiene información alguna de dónde se encuentra. Ante una eventualidad de ese tipo, desde el Congreso de la República se tramita una ley especial que crea un protocolo para que las desapariciones de menores se atiendan de forma inmediata.



En tal sentido, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que plantea activar alertas en los celulares de los ciudadanos, para advertir sobre la pérdida de algún menor en el sector donde pudo haber ocurrido el hecho, según expresa el autor de la misma, el senador liberal Carlos Alejandro Chacón.



Según Chacón, “esta norma lo que hace es crear un mecanismo más ágil, veloz, efectivo, rápido, eficaz, que active una alerta que utilice la telefonía celular y si un niño se extravía en un sector, inmediatamente se activaría una alerta por sus padres o por el Icbf para que el resto de los ciudadanos tengamos la posibilidad de ayudar a la búsqueda de ese menor”.



Lea además: Las duras advertencias de la Contraloría sobre el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo



Indicó además que “el propósito es crear ese mecanismo eficaz en medio de la preocupación de una madre o un padre cuando se ha extraviado un menor y en pocos minutos u horas hay que encontrarlo, porque después puede ser que no aparezca”.



Considera que las cifras de menores desaparecidos en Colombia es preocupante, “empezamos a revisar los casos de desaparecidos de menores que entre el 2011 al 2020 y encontramos que más de 27.000 niños, niñas y adolescentes desaparecieron y de ellos retornaron a sus hogares más de 14.600, pero al día de hoy aún 12.600 de esos menores no sabemos su paradero”.



El Senador explicó que esta herramienta tecnológica ya se usa en otros países en donde se han tenido buenos resultados. Al proyecto para que sea ley le falta su paso por la plenaria del Senado y las dos discusiones en la Cámara.