Ante la JEP, Rodrigo Granda y 'Joaquín Gómez' deberán declarar por crimen de Álvaro Gómez Hurtado

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel conocido como ‘Joaquín Gómez’ rendir versión escrita por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.



Esta decisión la tomó la Sala al concluir que desde la fecha en la que este grupo armado aceptó su responsabilidad en este magnicidio, los dos exmiembros del secretariado no habían sido citados a rendir aportes a la verdad.



“El despacho advierte que no se ha citado a aporte temprano a la verdad a dos de los firmantes de la comunicación que dio origen a este trámite, esto es, a los señores Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel Redondo. En consecuencia, se convocará a los mencionados señores para que presenten por escrito su aporte a la verdad, para lo cual se les concederá el término de un mes”, explica la JEP en su decisión.



Por otro lado, dentro de la misma decisión la JEP negó una solicitud que había hecho la familia del general Landazábal para que fueran tenidos en cuenta durante el proceso la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, el canciller Álvaro Leyva Duran y el expresidente Andrés Pastrana Arango.



"No existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida en que no se trata de un proceso ordinario sino de uno de tipo transicional. Esto significa también que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria", precisó la JEP.