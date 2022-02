Álvaro Uribe tendrá cuatro horas para defenderse el 10 de marzo

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez rendirá declaración el próximo 10 de marzo, en el proceso que le sigue por la presunta manipulación de testigos, para lo cual tendrá cuatro horas en su defensa.



Así lo confirmó la juez 28 penal este martes, tras culminar la intervención de la Procuraduría en medio del proceso, posterior a la intervención de su abogado, la cual iniciará el próximo 15 de febrero y concluirá el 4 de marzo.



Luego de esta fecha, la juez tendrá la tarea de revisar todos los argumentos que han sido expuestos, para así tomar una decisión.



La posición de la Procuraduría en esta audiencia de preclusión fue la de aceptarla, luego de considerar que la conducta es atípica y que no existen pruebas que demuestren la responsabilidad de Uribe en la presión y ofrecimiento de dávidas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo estrella en el proceso.



Lo anterior, según el Ministerio Público, porque “los servicios que requirió el expresidente Álvaro Uribe de Diego Cadena fue más de investigador que de abogado, para recolectar y constatar la información que permite conocer en detalles las personas y verificar la información que le había llegado de voz del abogado Abelardo de la Espriella”.

El procurador señaló, además, que Monsalve no fue testigo de los hechos con los que aparentemente pretendió enlodar al excongresista, por lo que se configura una tipicidad objetiva.



“Los elementos materiales de prueba, evidencia física y elementos de conocimiento lo que nos indican por el momento es que hay un alto grado de probabilidad de que Juan Guillermo Monsalve, no haya pertenecido al grupo paramilitar denominado 'El Metro', y que, por lo tanto, sus dichos pasados (testimonios rendidos) no sean ciertos lo que desconfigura ciertamente este tipo penal, (soborno en actuación penal)”, señaló.



Así mismo, indicó que luego de ser condenado a una pena alta, Monsalve empezó a declarar para lograr ser beneficiado de las sentencias alternativas de la justicia transicional.