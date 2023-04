"Alguien va en picada": 'pulla' de Bukele a Petro con ranking de aprobación de presidentes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solo presumió que ocupa el primer lugar en un ranking de aprobación de los mandatarios en Latinoamérica, sino que además le lanzó una 'pulla' a su homologo colombiano, Gustavo Petro.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente salvadoreño compartió la imagen donde se observa el listado que lidera, con el 91% de aprobación, junto al mensaje "parece que alguien va en picada".

Parece que alguien va en picada 🤔 https://t.co/xSsERY9WKE — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 4, 2023



Detrás de Bukele aparece Rodrigo Chaves, de Costa Rica, con el 79 %; Luis Abinader, de República Dominicana, con el 65 %; y el mandatario mexicano Andrés Manuel López, con el 56 %. Petro, por su parte, aparece tres posiciones abajo con el 41 % de aprobación.



Lea aquí: "No serán diálogos exprés": ELN dice que no se dejará imponer cese al fuego del Gobierno



Otros mandatarios que llevan poco tiempo en el poder y que están por debajo de Bukele son Lula da Silva en el quinto lugar con 47 % y solo tres meses como presidente y Dina Boluarte, quien llegó al máximo cargo político en Perú luego de la destitución de Pedro Castillo y solo cuenta con el 22 % de aprobación.



Aunque Bukele no mencionó explícitamente al Jefe de Estado colombiano, en los últimos meses han sido varios los choques que han protagonizado en redes sociales por sus diferencias ideológicas.



De hecho, este fin de semana, Petro crítico la política carcelaria implementada por su homólogo, citando el informe de un medio de comunicación que expone cómo el Gobierno habría maquillado cifras de homicidios, para justificar el régimen de excepción.



Lea también: Presidente Petro rechaza amenazas de líder del ELN contra las periodistas Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar



“Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano”, escribió Petro en Twitter, que en otras oportunidades ha comparado las megacárceles del país centroamericano con campos de concentración.



Aunque ese mensaje de Petro no tuvo respuesta del presidente salvadoreño, en la tarde del martes, Bukele reapareció con una nueva indirecta para el colombiano.