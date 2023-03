Alejandro Eder inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cali

El empresario y exnegociador de paz Alejandro Eder inscribió este lunes ante la sede local de la Registraduría Nacional el grupo significativo de ciudadanos con el cual recogerá firmas para validar su aspiración de convertirse en el sucesor de Jorge Iván Ospina.



Al salir de la diligencia, el precandidato, cuyo movimiento ciudadano se llama Revivamos Cali, advirtió la “urgencia de tener un gobernante con experticia, que no llegue a improvisar, honesto y con experiencia práctica, que no llegue a aprender sino a impulsar a Cali”.



Y enfatizó en que su prioridad es irse por “el camino del bien. No robar, no maltratar al prójimo o no montar la moto por el andén. Tenemos que emprender ese camino del bien, si lo que queremos hacer es revivir a Cali”.



“Cali está en su peor momento, Cali está dividida, Cali está desbaratada, Cali está ensangrentada. La ciudad que voy a recibir es la ciudad más violenta de Colombia. Es una ciudad con el erario público destruido, es una ciudad dividida y en la que todo el mundo pelea por cuestiones de clase, de raza, de sector de la ciudad donde vivimos. Eso nos llena de la certeza de que necesitamos un alcalde que pueda administrar la ciudad”, dijo Eder.



En la inscripción, el precandidato estuvo acompañado de su padre, el empresario y ex alcalde Henry Eder, y de su esposa, la exreina y actriz Taliana Vargas.



“Mi papá siempre me dijo que cuando él estaba en el servicio público, a nadie se le ocurría tocar ni un peso de los recursos públicos, que todo se trabajaba por el bienestar de la ciudad” señaló Alejandro.



De igual forma, expresó las necesidades que, en su opinión tiene actualmente la capital del Valle del Cauca y lo que está dispuesto a hacer para “recuperarla”.



“Yo quiero ser el alcalde que reviva las ganas de estar aquí. Sé que los jóvenes caleños necesitan más oportunidades, pero también estoy seguro de que los criminales necesitan autoridad y mano dura. Sé que las mujeres necesitan un transporte digno para ir a trabajar sin sentir temor, pero también entiendo al empresario que tiene que cerrar su empresa porque Cali dejó de ser atractiva para invertir; esto se resuelve con autoridad y un liderazgo real que nos una como caleños”, señaló.



Asimismo, Eder indicó la importancia de acelerar la creación de empleos dignos y formales en la ciudad, de mejorar la capacidad de la Fuerza Pública y la justicia, de priorizar las oportunidades para los jóvenes y de enfrentar el hambre y la pobreza, “porque 600 mil caleños no se alimentan bien”.



En las pasadas elecciones territoriales, Alejandro Eder sacó 135 mil votos.



Finalmente, el empresario aseguró: “Vamos a ganar las elecciones en octubre, pero a la Alcaldía no vamos a mamar gallo, ni a perder tiempo. Allá vamos a poner autoridad. Como alcalde seré el primer policía de Cali, vamos a darle un giro a la ciudad, resolviendo los problemas que nos tiene estancados. Para eso hay que tener claras la prioridades”.