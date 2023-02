Aida Merlano: Gobierno Petro confirmó que ya pidió su extradición

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el actual gobierno activo nuevamente el pedido de extradición de la exsenadora Aida Merlano, refugiada en Venezuela.



Durante su presentación en el Congreso de la República sobre la reforma penal y penitenciaria, el funcionario confirmó que se reactivó el proceso de extradición con el gobierno de Venezuela.



“El trámite está reactivado y en su momento habrá resolución que depende principalmente del estado venezolano, si la concede o niega. Ahora que se han reactivado las relaciones diplomáticas con el país, hemos comenzado el trámite de nuevo”, expresó el ministro.



No obstante, dejó en consideración el tiempo que se puede demorar, ya que “ese trámite no es rápido, no por este caso, ni por la justicia colombiana o venezolana. Hay que hacer un trámite en Colombia y otro trámite en Venezuela que tienen pasos judiciales que se hacen con garantías”.



Le puede interesar: Petro confirmó que la reforma a la salud será radicada el lunes 13 de febrero



Merlano apareció en Venezuela en 2019, unos meses después de su cinematográfica fuga de un consultorio odontológico, a donde había salido de permiso de la cárcel El Buen Pastor luego de ser condenada. Desde Venezuela, la exsenadora aseguró que había tenido que irse del país, porque un grupo de políticos quería matarla.



La última aparición de la excongresista fue el 19 de enero de este año, aún refugiada en Venezuela y actuando como testigo contra el empresario Julio Gerlein por irregularidades en su campaña.



En esa audiencia, Merlano prendió el ventilador al declarar varias irregularidades de Gerlein y el clan de los Char, quienes presuntamente habrían girado grandes sumas de dinero para su campaña y la compra de votos.



Al final de esa diligencia, la exsenadora le pidió al presidente que solicite de manera inmediata su extradición a Colombia, porque quiere colaborar con la justicia. "Yo sí quiero darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso”, expresó.



Se espera el desenlace de esta solicitud de extradición de la exsenadora condenada por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas, y quien ha asegurado en varias oportunidades que quiere ponerle la cara a la justicia porque, aparentemente, tiene mucha información sobre personas que ha denunciado por corrupción y sobornos, no solo del caso Gerlein.