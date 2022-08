Acuerdo de paz con el ELN, entre las prioridades del gobierno de Gustavo Petro

El Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha demostrado su férreo interés en reanudar los diálogos de paz con el ELN y lograr un acuerdo de paz con esta guerrilla, con la cual se habían suspendido los diálogos durante el anterior gobierno.



Para eso anunció que, vía decreto, suspendió las órdenes de captura y de extradición de los negociadores del ELN. La decisión del mandatario se percibió como una primera acción para que el grupo armado detenga las acciones violentas.



“Por decreto he autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional”, afirmó el presidente desde San Pablo, Bolívar.



El ELN también ha realizado acciones que le fueron solicitadas por el Gobierno para comenzar los posibles diálogos. En los últimos días liberó a dos suboficiales, tres soldados profesionales del Ejército y un miembro de la Policía que estaban secuestrados en Arauca.



La acción fue destacada por el mismo jefe de Estado y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda. Las acciones entre ambas partes se han ido concretando, al punto que el pasado 11 de agosto el alto comisionado, el canciller Álvaro Leyva, el senador Iván Cepeda, entre otros, viajaron a La Habana, Cuba, para comenzar los acercamientos.



Durante ese encuentro, tanto el Gobierno de Colombia como el ELN manifestaron su intención de retomar los diálogos.



Los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla comenzaron en el año 2016, con países garantes como Venezuela, Chile, Brasil, Cuba y Noruega, esto en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, quien logró consolidar el acuerdo de paz con las antiguas Farc.



Las negociaciones dieron inició oficial en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, cuando fue liberado el político Odín Sánchez, después de que Santo pidiera que se tenían que liberar a todos los secuestrados que estaban en su poder, pero la guerrilla se negó a hacerlo.



Durante ese tiempo, las partes acordaron comenzar con el desminado humanitario y el cese al fuego que se concretó en octubre. En enero de 2018 se terminó el cese al fuego, esto porque el ELN continuó cometiendo actos violentos en diferentes partes del país. Por ese motivo, el expresidente Santos suspendió los diálogos oficialmente.



Después de semanas, ambas partes decidieron retomar los diálogos en marzo. En abril, Ecuador dejó de ser sede por los actos violentos cometidos por el ELN en la zona de frontera, y durante los siguientes meses las partes intentaron hacer una tregua, pero finalmente el expresidente Santos concluyó su mandato y los diálogos quedaron suspendidos.



Cuando llegó el expresidente Iván Duque al poder, el mandatario condicionó la liberación de todos los secuestrados por la guerrilla para retomar los diálogos con el ELN. En septiembre, Duque confirmó que no seguirá con las conversaciones si no se acababan los actos violentos y se liberaban los secuestrados.



Finalmente, el ELN cometió el acto terrorista en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en donde fallecieron 22 personas y hubo 68 heridos. Por el acto, el expresidente Duque congeló los diálogos y le solicitó a Cuba la extradición de los negociadores.



Frente a la reciente decisión del presidente Petro, el analista Alejo Vargas aseguró que, aunque es una acción destacada, es desafortunado que Colombia no tenga una política de paz, sino que la decide cada Gobierno.



“Aquí la política de paz nunca ha sido de Estado sino una política de Gobierno, cada Gobierno cambia eso como le parece, el Gobierno Santos quedó en la mitad y el Gobierno Duque con su propia ideología suspendió las conversaciones. Desafortunadamente no ha habido una posición clara y coherente”, explicó el analista.



Finalmente, Vargas aseguró que la decisión del Gobierno Petro era necesaria para la actual coyuntura que vive Colombia con la violencia.



“Vamos a tener una nueva delegación como un mandato para empezar el proceso de conversaciones”, concluyó Vargas.