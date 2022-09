Acuerdo de Escazú superó un nuevo debate y está a un paso de ser ratificado

En manos de la Plenaria de la Cámara de Representantes quedó la ratificación de Colombia al Acuerdo de Escazú, luego de que la Comisión Segunda de la corporación diera trámite favorable a la iniciativa.



A sesión asistieron la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quienes presentaron ante la célula legislativa los beneficios de ratificar el acuerdo ambiental.



La votación de la Comisión fue 14 votos a favor, lo que catapultó a su paso a la plenaria, donde será objeto de discusión



Este es un proyecto que viene desde la administración de Iván Duque y ha sido suscrito por varias naciones del continente, entre las se encuentran Argentina, Costa Rica, Venezuela, México, Uruguay, Nicaragua y varias naciones del Caribe.



Este es un acuerdo que es considerado como una valiosa herramienta que busca la protección del medioambiente y los derechos humanos, no solo para garantizar el acceso a la información y la participación pública, sino también posibilita mayor acceso a la justicia en la materia.



Carolina Giraldo, representante a la Cámara por Risaralda y legisladora del Partido Verde, y quien fue ponente de la iniciativa, dijo que Escazú es el pago de una deuda por mejorar la protección de los líderes ambientales, por tener mayor acceso a la información ambiental y más mecanismos de participación. Es un avance muy importante por parte de la Comisión Segunda y en Plenaria hay que hacerlo realidad.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, al finalizar la sesión señaló que esta es la mejor noticia para el Gobierno Nacional. El Gobierno apoya y está absolutamente comprometido con este tratado internacional, la suscripción y la ratificación, y por eso será acompañado el cuarto y último debate.



A su turno David Racero, presidente de la Cámara sostuvo que “Está en juego no solamente la vida humana, sino también la vida del planeta, cualquier esfuerzo que hagamos es completo y entre más hagamos mucho mejor”. El proyecto tuvo la oposición del Centro Democrático.