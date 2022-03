"Acá son bienvenidos en el Fajardismo": Catalina Ortiz sobre el triunfo de Fajardo

Luego de conocerse el triunfo de Sergio Fajardo en la coalición Centro Esperanza, la representante a la Cámara por el Valle, Catalina Ortiz, reaccionó a este hecho y se refirió también a los curules que el Valle tendrá en el Congreso.



Ortiz se unió al júbilo del triunfo de Fajardo en la coalición y se mostró de acuerdo con la decisión de los colombianos que lo apoyaron.



"En la victoria, lo que significa es que los colombianos eligieron a esa figura de centro que va a estar, creo que tenemos una traída monumental. Tenemos que convencer a muchos que votaron hoy por otros, que vengan con nosotros, no solamente de nuestra coalición sino de otras. Tenemos que convencer a esos más de diez millones de personas que van a votar en la primera vuelta pero que no votaron por nadie en la consulta, sí que, muy contentos pero teniendo claro que mañana arranca otro partido", expresó la Representante por el Valle.



De igual forma, Ortiz se refirió a las posibles alianzas que se podrían formar como estrategia de cara a la primera vuelta presidencial. Entre los nombres que barajeó, está el de Francia Márquez, quien se ubicó de segunda en la votación del Pacto Histórico.



"A mí me encantaría que ella fuera fórmula, entiendo que por ser del Pacto no podría ser fórmula de otra coalición, pero lo están examinando los abogados y que también ella quiera. Pero creo que todos vamos a estar mirando cuál es la fórmula que más nos suma, pero que maravilla sería una persona como Francia en el equipo y sé que Fajardo siempre la ha considerado y hoy recalcó lo importante que es ese triunfo de Francia Márquez hoy. Ahora, otra cosa bonita de lo de Francia es que, yo creo que hay mucha gente que votó por Francia que no va a votar por el Pacto Histórico, que les gusta más otros candidatos, entonces acá son bienvenidos en el Fajardismo y son bienvenidos en otras corrientes", afirmó.



También se refirió al triunfo del candidato Duvalier Sánchez, quien tomará la curul que Catalina Ortiz dejará en el Congreso.



"A Duvalier lo conozco desde que tenía 18 años y yo creo que va a sacar una votación importante, sé que el umbral está asegurado en esa lista y creo que es una de las primeras cosas muy positivas y es que un liderazgo como los de Duvalier que trabajó conmigo, que hemos logrado forjar un liderazgo importante para la región. Le deseo mucha suerte a 'Duva' y prometo acompañarlo en este tema de reemplazar la curul que yo con mucho pesar pero también con alegría, estoy dejando", expresó Ortiz.



Finalmente, calificó como "devastador" el hecho de que el Pacto Histórico tenga cinco Representantes a la Cámara.



"Ninguno me gusta, todos me parecen malos en todo el sentido. Me parecen poco rigurosos en el sentido económico, en su capacidad de hacer el tipo de control político, más allá de hacer un show, realmente logra los resultados de la región, necesitamos que el Gobierno nacional nos cumpla con un montón de cosas. Les deseo suerte y toda mi voluntad para que les vaya bien, pero sí me preocupa que el Valle tenga ese viraje hacia la izquierda y que tengamos cinco Representantes para la Cámara de 13", aseveró la Representante por el departamento.