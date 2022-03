“Acá están mis principios": Lara tras ser elegido como fórmula vicepresidencial de ‘Fico’ Gutiérrez

El médico cirujano, Rodrigo Lara Sánchez, se pronunció este sábado desde la Estación San Javier del Metro de Medellín, luego de ser elegido como la fórmula vicepresidencial de ‘Fico’ Gutiérrez.



El exalcalde de Neiva, quien obtuvo en el 2018 el reconocimiento como ‘Alcalde más Pilo de Colombia’ dijo que quiere hablar sin desacreditar a los otros, pues reconoce que "es el respeto lo que ayuda a construir país".



“Hablemos no desacreditando al otro, hablemos con propuestas. Aquí hay muchas propuestas, acá hay mucho por donde trabajar, por lo que he sentido fascinación en la vida y me metí a lo público”, aseguró el médico cirujano.



En cuando al sistema de salud, Lara comentó que los colombianos no deben de creer en “soluciones populistas que solo se logran con el país de narnia”, sino con seriedad y participación de las regiones.



Así mismo, el exalcalde ratificó que se encuentra al lado de Federico porque representa tener un “país en orden con oportunidades, un país en donde todos tengamos un proyecto de vida posible”.



“Acá están mis principios, acá está mi ética, por encima de cualquier otra intención, aquí no es un cálculo electorero, no es una empresita de recolección de votos, esto es una apuesta por un país de oportunidades”, aseguró Lara.