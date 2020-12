41% de los colombianos no está interesado en política, estudio de opinión

Erika Mantilla

Si ese 64 % de colombianos que no están interesados en la política pudieran entender que el precio de una bolsa de leche se define por una decisión política, seguro cambiarían de actitud frente a un tema que, aunque suele generar apatía, involucra a todos los ciudadanos.



Esa es una de las percepciones que tiene el director del Centro de Análisis y Entrenamiento Político, Caep, Carlos Andrés Pérez, sobre los resultados arrojados por el estudio de opinión incluido en la Radiografía Política de Colombia que esa entidad y Konrad Adenauer publicaron recientemente.



Según la encuesta, el 41 % de los consultados está ‘nada interesado’ en la política, mientras que el 23 % está ‘poco interesado’ y solo el 8 % está ‘muy interesado’. Así mismo, el 28 % define la política como ‘una oportunidad para los corruptos’.



Pérez, doctor en ciencias políticas, reconoce que no le sorprende la relación que muchos colombianos establecen entre política y corrupción, pero destaca que el 15,2 % considere que es ‘algo bueno y necesario para la sociedad’ y que el 14,1 % asegure que es la ‘ciencia encargada del Gobierno y la organización del Estado’.



“Con este tipo de preguntas pretendemos tener una referencia para seguir trabajando en pedagogía, en contarle a la gente que la política no es solamente algo electoral. Buscamos diferentes matices que nos permitan entender cómo meter la política en el comedor de la gente”, dice refiriéndose a partidos políticos, Gobierno y academia.

En su opinión, esa sería una manera de contrarrestar la falta de confianza y de credibilidad de los colombianos en la política, ya que el 58,3% de los encuestados aseguró que muchos no participan porque ‘no creen en la política ni en los políticos’. Y así lo ratifican algunas de las expresiones recogidas en tres grupos focales incluidos en la investigación, tales como “el problema no es la política; el problema son los políticos. Todos son ladrones”. “Es normal que los políticos roben, y si no, ¿de qué viven?”.



Y aunque reconoce que ese señalamiento negativo “se lo han ganado algunos políticos”, el director del Caep dice que la gente ha empezado a hacer una diferencia entre política y políticos. “Eso es bueno y es consecuencia de la personalización de la política a la que hemos llegado en Colombia. Aquí la gente ya no cree en los partidos, entonces para los políticos es más fácil irse a la calle a recoger firmas que fortalecer la institucionalidad de los partidos, que son los llamados a fortalecer la política”.



Pérez también ve como positivo que el 66,5 % de los encuestados diga, pese a todo, que le parece importante participar en las elecciones e indica que quienes se dedican a la política deben enfocarse en que esa franja de la población pase a la acción, es decir, vote, así como el hecho de que también se califique de corrupto a quien recibe plata a cambio de sufragar.



“Podemos recuperar la confianza en la política y en los políticos, si entendemos que los colombianos, en una mayoría, estamos conscientes del problema de la corrupción y no solo se lo endilgamos a los políticos, y se lo empezamos a explicar a los niños desde las escuelas y a los jóvenes en las universidades. Entonces seguramente vamos a tener unas generaciones futuras con mayor conciencia social, como los niños y jóvenes de hoy tienen una marcada conciencia ambiental de la que carecían nuestros padres y abuelos”, dice el experto a manera de conclusión.

Ficha técnica

Nombre del proyecto de investigación: Radiografía política de Colombia. Persona natural o jurídica que la realizó: MGR Comunicaciones SAS (avalada por el CNE).



Tipo de muestra: aleatoria multietápica, estratificada por zona, municipio, estrato, género y edad. Grupo objetivo: se evaluaron personas mayores de edad, en estratos 1 al 6, residentes en las ciudades capitales más representativas del país.



Tamaño de la muestra: 2505 encuestas efectivas. Técnica de recolección: encuesta presencial, con aplicación de cuestionario estructurado. Ámbito o cobertura geográfica: ver muestra evaluada. Margen de error: 2 % global, con un nivel de confianza del 95%. Fecha de realización de campo: febrero 7 al 26 de 2020.



Temas concretos referenciados en la encuesta: Percepciones sobre la política en general. Participación electoral. Percepciones sobre los partidos políticos. Percepciones sobre los medios de comunicación. Percepciones sobre religión.



Grupos focales:

​

Tipo de reclutamiento: los asistentes fueron contactados telefónicamente, a partir de bases de datos propias de la empresa contratada para ello. Al hacer la invitación a asistir, se dijo que era para una reunión en la que se iban a tratar temas de interés general en el país; en ningún momento se mencionó la Fundación Konrad Adenauer.