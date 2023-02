Trato inhumano

Febrero 07, 2023 - 11:55 p. m.

2023-02-07

Por:

Editorial .

Las denuncias por los malos tratos a los que son sometidos cientos de turistas colombianos que viajan a México, no paran.



Por ello se espera que el Gobierno Nacional a través de su Canciller eleve una nota de protesta para que cese la persecución a la que parece se está sometiendo a los connacionales en los aeropuertos del país norteamericano.



No solo se les está prohibiendo el ingreso a territorio mexicano, las protestas se dan por los vejámenes y las condiciones inhumanas que se les da, situaciones inadmisibles entre países que se consideran hermanos.



Los países tienen la potestad de permitir o no el ingreso de quienes llegan, y de ordenar su expulsión si lo consideran pertinente.



Pero lo que sucede con los colombianos requiere de nuevo la atención de los dos gobiernos, más cuando el año anterior se establecieron unos compromisos que exigen a la autoridad migratoria mexicana propiciar condiciones adecuadas y respetar los derechos de los extranjeros que arriban a su nación.



México es un país que promueve el turismo, pero con estas acciones discriminatorias cierra las puertas a quienes tienen intenciones de conocerlo.



Ante estos hechos el Estado colombiano debe rechazar enérgicamente lo ocurrido y asumir la defensa de sus ciudadanos a quienes les asistentes derechos incluso en el exterior.