Transición acalorada

Noticias falsas, amenazas de demanda, discrepancias en la Fiscalía General por la investigación de los supuestos fraudes electorales y manifestantes que salen a las calles a protestar porque están convencidos de que a su candidato le robaron la presidencia.



Tal es el clima que se vive en los Estados Unidos una semana después de las elecciones y produce intranquilidad e inestabilidad en la mayor democracia del mundo.



Así la mayoría de los ciudadanos ya parezcan aceptar la victoria del candidato demócrata Joe Biden, la realidad es que los escrutinios no han terminado y no habrá un vencedor hasta tanto el Colegio Electoral no se pronuncie oficialmente.



Por ello no hay aún un resultado que se pueda demandar o impugnar, la intención manifiesta del presidente Donald Trump y su círculo político, quienes se niegan a aceptar la derrota.



Mientras con sus declaraciones se exacerban los ánimos, persiste la intención de aumentar la polarización con noticias falsas y utilizando las redes sociales.



Y se crea un cisma en la Fiscalía General de la nación norteamericana porque su jefe ha autorizado investigar las denuncias de fraude, razón por la cual dimite el director de delitos electorales del Departamento de Justicia.



Así las cosas, es necesario que se finalicen lo antes posible los conteos y reconteos de los votos, se dé oficialmente un ganador y todos, incluido el presidente Trump, acepten los resultados para que se cumpla con la tradición de hacer una transición tranquila hacia el nuevo gobierno.