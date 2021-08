Todos vacunados

Agosto 22, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-22

Por:

Editorial .

Para que la vacunación contra el Covid-19 logre su objetivo, se necesita que todos estemos vacunados.



Colombia da un paso más en ese objetivo al ampliar el rango de inmunización para quienes tengan entre 15 y 19 años de edad.



Esa autorización llega en buen momento, cuando los colegios están retornando a la presencialidad y se empiezan a normalizar las clases para todos los estudiantes después de un año y medio en la virtualidad.



Con 33 millones de vacunas aplicadas y 14,2 millones colombianos con el esquema completo de las dos dosis, el país avanza en conseguir ese objetivo.



Los resultados se comienzan a ver, como ha sucedido en Cali donde el número de contagios y fallecimientos ha disminuido en las semanas recientes, incluso con días en los que no se ha presentado una sola muerte, mientras la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos ha bajado a menos del 70%.



Que 8 de cada 10 casos que hoy están en la UCI correspondan a personas que no se han vacunado pese a estar en el rango de edad para hacerlo, demuestra la importancia de inmunizarse.



Controlar el virus es difícil, la aparición de nuevas cepas hace más complicado ese proceso y puede pasar aún un tiempo largo antes de que la pandemia termine, pero la vacunación es sin duda definitiva para salvar vidas.



Y la inmunización colectiva no se conseguirá hasta que todos no estemos vacunados.