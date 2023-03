Sin garantías

Marzo 06, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-06

A los problemas de inseguridad y violencia que afectan la comuna 20 de Cali se suman las intimidaciones de grupos armados que operan en la ladera de la ciudad, a once líderes de las Juntas de Acción Comunal de ese sector.



Por más de un año los presidentes de las JAC vienen denunciado amenazas de muerte en su contra y aún no reciben la atención de las autoridades.



De esta manera, queda en evidencia que el desgobierno que ha reinado ahí por años a causa del abandono y la falta de presencia del Estado, afecta ahora también a quienes trabajan por la comunidad y su entorno.



Con amenazas e intimidaciones los violentos pretenden que estos líderes se vayan de la zona, para imponer sus reglas.



Y a pesar de las denuncias, las autoridades no realizan los operativos de control y acompañamiento a la población, mientras la incertidumbre aumenta y las garantías de estos líderes cada vez son menores.



La situación, además de generar incertidumbre, los ha limitado para adelantar la labor, y muchos se han visto obligados a confinarse y para evitar poner en peligro su integridad y la de sus familiares.



Por ello, la comunidad reclama que el Municipio y los organismos de seguridad cumplan con su deber de brindar seguridad y propiciar el bienestar de los caleños.