Seguridad en el MÍO

Noviembre 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-27

Por:

Editorial .

Por causa de la inseguridad que viven a diario los 20 mil usuarios del MÍO, en septiembre se anunció una mayor presencia de la Policía Metropolitana que incluía operativos de control y vigilancia en las estaciones del sistema.



Durante algunos días los uniformados se desplegaron en varios puntos de la ciudad, los operativos arrojaron buenos resultados, pero no fueron constantes ni definitivos pues, nuevamente, las estaciones volvieron a estar a merced de los delincuentes.



La razón es que aún no se ha firmado el convenio en el que la Alcaldía financiaría el 70% del dinero y Metrocali el 30 % restante para que 300 uniformados cumplan con el deber de ofrecer proyección y seguridad a los usuarios.



Así, la firma de un convenio interadministrativo impide proteger un servicio dentro del cual se cometen el 35% de los hurtos de la ciudad y sus estaciones y buses registran ataques de la delincuencia que afectan a ciudadanos y conductores.



La protección de los usuarios es fundamental y los trámites burocráticos

no pueden impedir que se proteja la tranquilidad de los ciudadanos.



Es obligación del gobierno municipal disponer lo necesario para celebrar el convenio y los recursos en caso de que Metrocali no pueda aportarlos.

Se trata de la seguridad de los caleños y del MÍO.