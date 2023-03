Robo continuado

Marzo 09, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-09

Por:

Editorial .

Los actos de vandalismo y robos continuados en el Coliseo Yuri Alvear de Jamundí son un atentado contra la niñez y la juventud del Valle del Cauca.



En seis ocasiones la comunidad ha denunciado robos en el lugar: inescrupulosos hurtaron la escultura en honor a la doble medallista olímpica vallecaucana, las herramientas de entrenamiento, elementos de su infraestructura y las pertenencias de los deportistas.



Este es un espacio pensado para la formación deportiva de niños y jóvenes de la región, en aras de que logren alcanzar sus metas, objetivo que no se conseguirá si la inseguridad continúa y no se protege ese espacio que es para todos.



El Coliseo de Judo es un centro deportivo que se mantiene gracias al compromiso de la medallista olímpica Yuri Alvear en la formación de las nuevas generaciones, que sueñan con ser los futuros campeones nacionales e internacionales.



Para conseguir ese propósito es necesario también el apoyo de la comunidad y su sentido de pertenencia para acoger y proteger este espacio que fue uno de los escenarios de los Juegos Panamericanos Junior de 2022.



Garantizar la seguridad del Coliseo es también una responsabilidad de la Administración Municipal de Jamundí y de la Gobernación del Valle, encargadas de recuperar el lugar y no permitir que quede en manos de la delincuencia.