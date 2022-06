¿Rey de burlas?

Junio 16, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-16

Por:

Editorial .

Cuando se sabe que el 56% de los vehículos que circulan por el Valle no cuentan con la revisión técnico mecánica, se entiende por qué la siniestralidad en el departamento es de las más altas en el país.



Son 778.124 motos y 201.023 carros, camiones y buses los que no cumplen con ese requisito, lo que indica además que su estado no es el más recomendable.



Por eso se presentan accidentes absurdos como el de la guala en Cali, que se estrelló dos veces en un solo día porque se quedó sin frenos.



Y se produjeron 1970 siniestros asociados a fallas mecánicas que se presentaron en Colombia en el 2021 y que dejaron 64 muertos y 640 heridos.



La revisión técnico mecánica tiene una razón: garantizar vehículos en buen estado y proteger la vida de quienes circulan en ellos o la de quienes utilizan las vías y las calles de las ciudades.



Por ello hay que cumplir con un requisito dirigido ante todo a brindar seguridad en una actividad de riesgo como lo es el transporte automotor.



Y las autoridades están en la obligación de hacer la vigilancia pertinente e imponer las sanciones que correspondan a quienes desconocen ese deber, lo que los convierte en un peligro rodante tanto para ellos como para toda la sociedad.



Burlar la revisión es poner en peligro la vida de los colombianos.