Retorno de la Semana Mayor

2023-04-07

Mañana termina el receso de Semana Santa en el país y para que el retorno de quienes viajaron se realice de manera segura y en orden, es fundamental el acompañamiento de las autoridades en las carreteras del país así como el compromiso de quienes se desplacen por ellas.



Se espera que en el final de la semana se movilicen 5.400.000 vehículos por las vías nacionales, así como que 1.700.000 viajeros lleguen a las terminales y 700.000 más a los aeropuertos de Colombia.



Por el alto flujo de personas durante esta fecha, el Ministerio de Transporte ha recomendado acatar las normas de tránsito vigentes y atender las indicaciones de las autoridades.



Es así como se debe respetar la señalización, evitar manejar en estado de embriaguez, no exceder los límites de velocidad, no llevar sobrecupo en los vehículos y revisar las condiciones del automotor antes de emprender algún viaje.



Para garantizar que ello se cumpla, se ha dispuesto del acompañamiento de 5.600 uniformados en las carreteras del país, quienes se encargarán de brindar seguridad en la red vial nacional así como de realizar labores de vigilancia y control.



Ante todo, se espera que los colombianos culminen la Semana Santa, una época de reflexión y reconciliación, en tranquilidad y que no haya hechos lamentables que empañen las celebraciones religiosas, familiares y turísticas.