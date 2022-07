Resultados de la indolencia oficial

Julio 24, 2022 - 11:55 p. m.

Como un caos se puede calificar lo que sucede en el lote de la Carrera 66 con Calle 13 que funcionó hasta agosto pasado como patio del tránsito municipal.



Ante la inacción de las autoridades para decidir qué hacer con los 9919 vehículos allí hacinados, la mayoría de los cuales llevan años pudriéndose a la intemperie, la Inspección de Policía de la Comuna 17 ordenó cumplir el mandato judicial.



Como consecuencia, la empresa a la que la Sociedad de Activos Especiales le entregó en alquiler el lote comenzó a sacar los vehículos a la calle desde la semana pasada.



El lote está en medio de un barrio residencial por lo cual sus habitantes son los más afectados ante la invasión de sus vías de vehículos decomisados.



Lo que no se entiende es por qué ni la Secretaría de Movilidad ni el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle han hecho lo que les corresponde.



La ley le permite al Municipio chatarrizar o disponer de los vehículos que cumplan más de un año en los patios del tránsito y sus dueños no los reclamen.



Así puede obtener ingresos para pagar los alquileres o reubicar automotores como lo demanda este caso.



Las soluciones al problema causado por el patio de tránsito de la 66 se deben dar de inmediato, porque no se puede exponer a la ciudad a una demanda ni a los vecinos del sector a un caos mayor.