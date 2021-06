Responsabilidad de todos

De la actitud que adopten los colombianos en materia de cuidados contra el Covid-19 dependerá que el país pueda superar este crítico momento en el que se reportan más de 500 muertes diarias.



La situación económica de la mayoría de los hogares, afectada por la pandemia y luego por el paro nacional, obligó a la apertura de todos los sectores productivos.



Y aunque la comunidad médica rechace esta decisión por considerar que el momento actual de la pandemia es el más delicado, mantener las restricciones para los negocios, luego de 14 meses de pandemia, prácticamente no es viable.



Por eso, lo que pase de ahora en adelante también es responsabilidad de los colombianos y de los vallecaucanos, donde se viven momentos angustiosos.



Como lo reconoció la Gobernadora, el Valle del Cauca no cuenta con disponibilidad de camas en las Unidades de cuidados Intensivos, UCI, mientras en la región se reportan entre 1500 y 1800 contagios diarios y 40 muertes.



Ante esto el llamado es colaborar, a cuidarse usando tapabocas y no participando de aglomeraciones, por lo menos hasta que la mayoría estén vacunados.



Apertura económica y salud son compatibles si todos somos conscientes de las medidas de cuidado y si se sigue avanzando el buen ritmo de vacunación; se han aplicado 11,7 millones de dosis y se espera este mes llegar a 17 millones.