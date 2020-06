Reglas claras

Junio 21, 2020 - 11:55 p. m. 2020-06-21 Por: Editorial .

El retorno en el mes de agosto a clases, tal como lo ha dispuesto el Ministerio de Educación, tiene divididas las opiniones en Colombia.



Ya sea el regreso a los colegios o a las universidades, públicos o privados, lo que hay es incertidumbre porque las reglas no están claras.



Por un lado está el temor lógico de los padres de familia sobre las condiciones en que deberán enviar a sus hijos a estudiar y las garantías que se les brindarán.



Las dudas también rondan a las autoridades locales y departamentales que en la mayoría de los casos aún no saben cómo dispondrán de las medidas de protección que se requieren, de donde saldrán los recursos para hacerlo y hasta donde irá su responsabilidad.



Y está el oportunismo de Fecode, que aprovecha la coyuntura para anunciar plantones o avisar que sus maestros afiliados incumplirán las órdenes del Ministerio de regresar a clases, convirtiéndose así en parte del problema y no de las soluciones que debería ayudar a encontrar.



Por todo ello hay que pedirle al Gobierno que haga claridad sobre las condiciones para el regreso a las aulas, las garantías para los estudiantes que asistan a clases presenciales y cómo se hará con la virtualidad en las zonas apartadas del país donde existen problemas de conectividad y de movilidad.



El sistema educativo está en crisis y necesita claridad para su recuperación, o para hacer la transformación que permita asegurar una educación con las condiciones de calidad y cobertura que requiere Colombia.