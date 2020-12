Regalando sonrisas

Diciembre 07, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-07 Por: Editorial .

En estos tiempos complejos nada será más satisfactorio que brindarles alegrías a los niños del Valle.



A 2750 menores de edad de las zonas más vulnerables de Cali y de otros cinco municipios del departamento está dirigida en esta ocasión la campaña ‘Un regalo, una sonrisa’ que desde hace 20 años lidera el diario El País en unión de la Cruz Roja del Valle, el Noticiero 90 Minutos, Blu Radio y el acompañamiento de Almacenes La 14.



La propuesta es llevarles un presente navideño, ojalá juguetes nuevos no bélicos, a niñas y niños entre 4 y 14 años.



Esta vez, la campaña tiene una motivación adicional: por cada persona que done sangre en el Hemocentro de la Cruz Roja se entregará un regalo para un pequeño.



Y en una transmisión virtual el 20 de diciembre, en la que promoverá el autocuidado por el Covid-19, la Cruz Roja recibirá donaciones en dinero para comprar más presentes y kits de alimentos para los pequeños.



La recolección de regalos se hará hasta el 24 de diciembre en la sede de la Cruz Roja del Valle ubicada en el barrio San Fernando, en la oficina principal de El País en la Carrera 2 # 24 – 46, y en las oficinas del periódico en los centros comerciales Cosmocentro, Chipichape, Único y Unicentro.



También se pueden realizar consignaciones en la Cuenta corriente del banco de Occidente No. 001-00693-1 y en la cuenta de ahorros banco Davivienda No. 0165 -0067-2338.



La Navidad es la época para llevarles alegrías, sonrisas y regalos a los niños que necesitan del cariño y la solidaridad.