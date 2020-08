Que vuele el Halcón

Agosto 26, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-26 Por: Editorial .

Desde que entró en operaciones en el año 2017, el helicóptero Halcón de la Policía ha demostrado su efectividad e importancia para el manejo de la seguridad en Cali.



Son 4938 operativos en los que ha participado, permitiendo realizar 612 capturas, recuperar 40 vehículos robados, incautar 697 armas, apoyar las operaciones contra el microtráfico y evitar invasiones.



Gracias a él se ha atendido con mayor agilidad las denuncias de los caleños, se ha perseguido a los delincuentes y se han capturado en flagrancia, a la vez que ha sido de gran ayuda durante las emergencias que se han presentado en la capital del Valle.



Tenerlo no es pues un lujo sino una necesidad, en la que el municipio invirtió sumas importantes con fin de dotarlo de la tecnología que requiere y se comprometió a mantenerlo operando de forma continua.



Por eso no tiene justificación que por problemas de burocracia y tramitomanía esa inversión se pueda perder.



El Halcón, que debería salir a diario a vigilar la ciudad y a cumplir la misión que se le encomendó, ahora solo lo hace esporádicamente porque el municipio no ha resuelto el contrato para el suministro de gasolina en este año, que vale $180 millones.



Que se resuelva pronto el problema y se cumpla el compromiso con la Policía y con los ciudadanos, es lo que necesita Cali.