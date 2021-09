¿Qué pasa en Emcali?

Septiembre 23, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-23

Por:

Editorial .

Era de esperar la renuncia del Gerente Comercial de Emcali tras las denuncias por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo con la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT.



Ahora lo importante es conocer cuál fue el alcance de ese convenio entre las dos entidades o por qué se firmó un contrato por $18.500 millones con una empresa con graves problemas financieros, que al poco tiempo fue aceptada en ley de insolvencia.



Son más los interrogantes que demandan respuestas, como el por qué el ahora exfuncionario tenía la posibilidad de contratar por ese monto, y en condiciones como comprometer recursos del 2020 y del 2021, sin intervención del Gerente General ni de la Junta Directiva de Emcali.



Más grave es que a pesar de que el contrato no lo permitía, la ERT tercerizó en seis empresas los trabajos, con lo cual demostró que no tenía capacidad para asumir las funciones que se le encomendaron.



Este no es el único caso por el que se cuestiona a Emcali; son varios los contratos que generan dudas y se multiplican las denuncias sobre irregularidades que estarían sucediendo en la entidad y a las que no se les dan las explicaciones que espera la ciudadanía caleña.



Por todo ello, Empresas Municipales tiene que hacer claridad y responder las dudas, mientras que el Alcalde y la Junta Directiva están obligados a explicar lo qué está pasando en Emcali, el patrimonio más grande e importante de la ciudad.