Proteger los Farallones

Marzo 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-21

Por:

Editorial .

Los Farallones de Cali no pueden continuar a merced de la minería ilegal, que sigue aumentando pese a los esfuerzos para detenerla y frenar el daño que está ocasionando.



En un recorrido realizado por este diario, se detectó que además de no haberse clausurado los socavones encontrados en los últimos años, han aparecido nuevos y hoy suman 90, mientras los actuales métodos de extracción son más invasivos y se utiliza mayor cantidad de químicos.



En riesgo están los 30 nacimientos de agua que hay en los Farallones, incluidos los que dan vida a seis de los siete ríos que bañan a Cali y abastecen de agua a la ciudad.



Preocupa, como lo admite el Secretario de Seguridad de Cali, que no hay suficiente coordinación de las autoridades para hacer cumplir las normas, detener a quienes atentan contra la reserva natural e imponer las sanciones por los delitos ambientales que se cometen.



A los caleños y en especial a las comunidades que habitan en los Farallones, les debe importar que se conserve este patrimonio que les pertenece a todos, y asumir que si son partícipes del daño que ahí se provoca serán castigados como lo determina la ley.



Al Parque Nacional Farallones, la mayor reserva natural del Valle, hay que cuidarlo, protegerlo de sus depredadores y aplicar con rigor la ley contra quienes están destruyéndolo.