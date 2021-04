¿Para qué la encuesta?

Abril 09, 2021 - 11:55 p. m.

2021-04-09

Por:

Editorial .

Corfecali fue creada como una corporación para realizar eventos, el principal de ellos la Feria de Cali.



Esa es la razón de ser de esa entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, conformada por un grupo de entidades privadas y el municipio de Cali.



Entre sus funciones no están las de hacer encuestas o ejecutar contrataciones que se salgan de su objeto social y no respondan al propósito para el cual fue creada.



Por ello no hay explicación para el convenio que la Administración firmó con Corfecali con el objetivo de realizar un ‘Estudio de línea base para medir la percepción ciudadana frente a las acciones de la Alcaldía’.

Si lo que necesitaba era una encuesta, ¿por qué el municipio no lo contrató directamente y a través de sus dependencias, como corresponde, para que quien las ordena asuma su responsabilidad?



Igual de grave es que nadie sepa de qué se trata el estudio, qué aspectos indagó, a quiénes les preguntó y cuáles fueron los resultados, todo porque ni Corfecali ni la Alcaldía han querido dar las explicaciones que se les han solicitado.



Los recursos municipales no son para hacer encuestas sobre la favorabilidad de los gobernantes, sino para utilizarlos en la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos.



Hay que pedirle a la Administración caleña que explique por qué usó a Corfecali para realizar esa medición.



Y por qué a los periodistas se les niega la información sobre el contrato aduciendo la confidencialidad o la reserva.