¿Para cuándo las vías?

Marzo 01, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-01

Por:

Editorial .

La malla vial de Cali se encuentra en malas condiciones y las labores de reparcheo que se adelantan no son suficientes para intervenir los 1600 kilómetros afectados.



La Administración Municipal al inicio del actual mandato prometió mejorar 400 km de vías de la ciudad, pero solo intervendrá 300 km según el contrato por $100 mil millones que se firmó y que atenderá a 73 barrios de la ciudad.



Obras inconclusas, demoras e incumplimientos han llevado a que este proyecto, como muchos otros, presente retrasos.



El arreglo de la malla vial debería estar listo en abril del presente año, pero su avance, a un mes de la fecha de entrega, no llega ni a la mitad, según informó el Secretario de Infraestructura.



Mientras tanto, las quejas de la comunidad no se hacen esperar pues denuncian que el mal estado de las vías daña los vehículos, genera accidentes y deja en evidencia el deterioro de la ciudad.



Así mismo, serán 1200 km de vías en mal estado las que quedarán fuera del plan de reparcheo, es decir que el problema seguirá creciendo si no se toman acciones rápidas y eficaces.



Los caleños deben contar con una infraestructura vial en buenas condiciones, es una necesidad por la que debe responder el Gobierno Municipal sin más dilaciones.