¿Para cuándo?

Junio 02, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-02

Por:

Editorial .

Las sociedades, entre ellas la colombiana, se han organizado para reconocer los derechos de las minorías y en especial de las mujeres.



Producto de ello nacen las políticas públicas, que definen cómo se debe trabajar para garantizar y defender esos derechos.



Es lo que no se ha podido hacer en Cali, donde desde hace dos años se tramita sin resultados un proyecto que actualice las políticas públicas para la mujer.



Lo que se conoce es que el proyecto presentado ni siquiera pasó a primer debate en el Concejo, que la Administración Municipal decidió retirarlo porque la comisión del cabildo que hacía su estudio le iba a hacer modificaciones al texto porque no le parecían pertinentes y que por esa razón hoy está en el limbo.



El debate no ha sido serio, desde ninguna perspectiva se ha logrado tomar decisiones que reflejen los derechos de las mujeres caleñas, que velen por atender sus necesidades y por solucionar sus problemas.



Por ello las discusiones se han dilatado, y ni desde el Concejo ni desde el Gobierno local se encuentran las salidas.



Como están las cosas, el asunto seguirá sin atenderse con la seriedad que requiere y lo más probable es que el tiempo corra y no pase nada con la necesidad urgente de que Cali se ponga al día con las políticas públicas para sus mujeres.