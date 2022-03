Otra vez el vandalismo

Marzo 11, 2022 - 11:55 p. m.

Por:

Editorial .

Como un homenaje a las mujeres en su día, el artista caleño Pipe Yanguas realizó y donó un mural en el Bulevar del Río.



Con muchas flores y colores, el autor quiso rendir tributo a las caleñas y de paso alegrar el aspecto de esa vía peatonal.



Pero no pasaron más de 24 horas desde su inauguración, en la que participó la Secretaría de Cultura del municipio, para que el mural fuera destruido.



El daño se habría cometido durante las marchas que se realizaron en el marco de la celebración del Día de la Mujer, e incluye mensajes de odio por el hecho de haber sido realizado por un hombre.



¿Cuándo se volvió costumbre que en Cali se use cualquier razón para vandalizar el espacio público, o que manifestaciones que debían ser pacíficas se aprovechen para sembrar el miedo y acabar lo que se encuentre a su paso?



Lo sucedido con el mural realizado por Yanguas no tiene sentido: se reclama por el respeto, por la equidad y así se responde.



Las expresiones ciudadanas como las marchas y desfiles no puede ser sinónimo de destrucción, ni tienen más valor cuando se daña la propiedad privada o pública.



El derecho a manifestarse es legítimo y se debe respetar, pero es inaceptable que se transforme en un espacio para el vandalismo, para fomentar los odios y destruir la ciudad.