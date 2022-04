Orden para San Antonio

Abril 12, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-12

Por:

Editorial .

En el barrio San Antonio, uno de los más antiguos de Cali, declarado de interés patrimonial y arquitectónico, y donde está la capilla declarada Monumento Nacional hace 25 años, se rompen todas las normas urbanas.



Aunque solo se permite que el 5% de los predios del sector estén dedicados al comercio, hoy el 25% se usa para esos fines, y tampoco se cumple la disposición según la cual un negocio no puede ocupar más de la cuarta parte de un inmueble.



A la proliferación de restaurantes, bares -prohibidos también en el barrio- y locales, se suman las ventas ambulantes que invaden el espacio público, los carros que se parquean en zonas prohibidas y obstruyen incluso las entradas de las viviendas, así como los problemas de inseguridad cada vez más graves.



Con ese panorama se comprende la queja de los vecinos, cansados de lidiar con las autoridades y los funcionarios públicos para que se cumplan las reglas y se le regrese el orden al barrio más tradicional de Cali.



La solución no es solo poner caminos peatonales, proyecto que no fue consultado por la Administración Municipal con los habitantes de San Antonio y que no arranca aunque fue anunciado hace seis meses.



Las normas que rigen para el barrio San Antonio, con las que se busca preservarlo y mantener su tradición, deben ser claras, pero ante todo se tienen que hacer respetar para que regrese la tranquilidad que reclaman y se merecen quienes habitan en él.