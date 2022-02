No se pudo

Febrero 02, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-02

Por:

Editorial .

La Selección Colombia no lo consiguió: el partido frente a Argentina que debía ganar para mantener alguna esperanza de clasificar al Mundial de Catar, terminó en derrota por la mínima diferencia.



Ahora las posibilidades son pocas y si acaso podría optar por un cupo a través del repechaje.



Para ello necesitaría un milagro en las dos últimas jornadas de clasificación.



Para los colombianos es difícil de entender que esta selección llena de estrellas en el fútbol internacional no haya logrado ganar en los últimos siete partidos ni anotar un gol en mas de 500 minutos.



Porque de ello, del gol, adolece y mucho la Selección de nuestro país, que tiene buenos jugadores, en general ha mostrado su entrega y buen fútbol en la cancha pero a la hora de definir no ha podido, y en el fútbol el que gana es el que anota así no sea el que mejor juegue.



Las eliminatorias de esta Copa Mundo han sido de altibajos para el equipo nacional, con la complejidad que significó hacerlo en medio de la pandemia, con el cambio de su director técnico a mitad de la jornada y las lesiones de varias de sus figuras en diferentes tiempos.



Ahora solo resta esperar los partidos frente a Bolivia y Venezuela que se disputarán el 24 y 29 de marzo respectivamente, y pedir que a la tricolor se le haga el milagro en forma de gol.