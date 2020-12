No caiga en la trampa

Diciembre 03, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-03 Por: Editorial .

Ni con la salud dejan de jugar los avivatos y timadores en el mundo.



A pocos días de que algunas de las vacunas contra el Covid-19 se comiencen a distribuir en varios países, la Policía Internacional, Interpol, advierte sobre las estafas que se hacen por diferentes medios, sobre todo los virtuales.



Es lo que sucede siempre, que los reyes del engaño utilizan las circunstancias para aprovecharse de los incautos.



Como está la situación, por ahora serán los gobiernos los encargados de adquirir y distribuir las vacunas.



En el caso de Colombia ya se ha anunciado la disposición de recursos públicos para comprar en principio 10 millones de dosis, que serán gratuitas para los ciudadanos y tendrán los controles necesarios para asegurar su procedencia.



Que la ansiedad de la mayoría por salir de esta pandemia que ha llevado a la población mundial a encerrarse, cambiar sus hábitos y aprender a vivir de manera diferente, no lleve a cometer errores.



Cuando se compran medicamentos por canales no autorizados, se ponen en riesgo la salud y la vida, más en casos como el del Covid-19 que ha obligado en corto tiempo a desarrollar vacunas que aún están en etapa de prueba.



Por ello hay que esperar las decisiones e instrucciones del Gobierno, tener paciencia y hacer caso a las advertencias de las autoridades nacionales e internacionales para evitar caer en la trampa de supuestas medicinas o inyecciones que no sirven o pueden tener efectores peores que los de la enfermedad.