‘Más vale tarde…’

Junio 17, 2020 - 11:55 p. m. 2020-06-17 Por: Editorial .

Tras semanas de incertidumbre, rifirrafe entre los equipos, la Dimayor y el Gobierno Nacional y consecuencias económicas ruinosas, el fútbol colombiano al fin tiene fecha de regreso.



Según lo dio a conocer el Ministro del Deporte, todo deberá prepararse para que a finales de julio o la primera semana de agosto se retome la liga profesional.



En este tiempo se tendrán que adecuar los protocolos sanitarios; se retomarán los entrenamientos individuales, luego se autorizarán las prácticas grupales y se capacitará a los jugadores sobre la responsabilidad que deben asumir para evitar los contagios.



Queda por definir las sedes donde se jugarán los partidos, que según el Ministro no deberán ser más de dos o tres, ojalá en ciudades donde haya menos casos de coronavirus, lo cual en principio deja por fuera a Cali, Bogotá y Medellín



Para llegar a lo que se podría haber resuelto rápido , fue necesario que pasaran dos meses.



Lapso en el que la parálisis de actividades le pasó factura a los equipos profesionales, obligó a reducir salarios o despedir a jugadores y técnicos, y generó tensiones.



Aún reconociendo que no se quería dejar al azar ningún detalle que cause riesgo, hay que preguntar si se requería de tanto tiempo para definir el regreso del fútbol.



En Europa se tomó la decisión con rapidez, pese a la grave situaciones que atravesaron, y ya las grandes ligas se han reactivado.



¿Por qué ha sido tan difícil en Colombia?