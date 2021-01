La sin salida

Enero 05, 2021 - 11:55 p. m. 2021-01-05 Por: Editorial .

Filas de carros que iban desde más allá de la salida al mar hasta el cruce de la Carrera Primera con Calle Quinta; el desespero de quienes querían irse de la ciudad o entrar a ella anticipándose al toque de queda; el caos de siempre en una vía que ya no da para más.



Así fue el 31 de diciembre en la salida a la vía al mar, con trancones kilométricos como los que son frecuentes cada fin de semana o en las horas pico, con problemas como la inseguridad o la accidentalidad, y sin soluciones a la vista.



Porque aunque los caleños ya pagaron por una megaobra prometida hace doce años, que ampliaría la única salida directa que tiene Cali hacia el mar y con la que se arreglarían los líos de movilidad para una zona donde habitan cerca de 300.000 personas, no hay esperanzas de que se haga realidad.



Por extraño que parezca, ninguna de las últimas tres administraciones municipales se ha comprometido en la puesta en marcha de esa solución para una vía construida hace más de 70 años, que hace tiempo quedó pequeña ante los cambios de la ciudad.



No hay diseños, ni hay presupuesto, ni siquiera se vislumbra la intención de responder por lo que es una obligación para con la ciudad y sobre todo con quienes viven en la zona, en su inmensa mayoría personas que habitan las decenas de invasiones que se han permitido desde Terrón Colorado y el Aguacatal, quienes necesitan movilizarse a diario por ese cuello de botella.