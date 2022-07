La oscuridad del túnel

Julio 12, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-12

Por:

Editorial .

Mientras haya quién compre el cable y los elementos robados a los servicios públicos y se toleren mafias que explotan el contrabando de esos materiales, los apagones en el Túnel de la Carrera Primera seguirán ocurriendo.



Por quinta vez este año, el túnel debió cerrarse para reponer la red de energía hurtada la semana anterior, lo que ocasiona un detrimento al patrimonio público y un daño a la sociedad.



Y aunque las autoridades están tomando las medidas que se requieren para mejorar la seguridad en el lugar, instalar cámaras de vigilancia, sellar las cajas del alumbrado público o poner alambre de púas para que nadie se acerque, el negocio sigue su marcha.



Por supuesto, la clave para terminar con esa oscuridad no es detener a quienes se roban los cables de energía o de telecomunicaciones, generalmente habitantes de la calle que los venden por unos pocos pesos.



A quienes se debe perseguir es a quienes se los compran, los comercializan y los exportan a países donde lo pagan mejor.



Si no se acaban esas mafias, el hurto no se detendrá y se seguirán perdiendo recursos como los mil millones de pesos que ha costado, en lo que va de este año, reponer la luz en el Túnel Mundialista.



Al final son los caleños quienes pagan por ello y es su seguridad la que está en riesgo cada vez que el hundimiento se queda a oscuras.