La movilidad en Cali

Enero 30, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-30

El caos en la movilidad de la ciudad es una sumatoria entre congestión vehicular, mal estado de los semáforos, deterioro de las vías e irrespeto por las normas de tránsito.



Para solucionar estos problemas se requieren medidas integrales que le garanticen una movilidad fluida a los 775.593 vehículos que conforman el parque automotor de la ciudad.



Como lo aseguró el secretario de Movilidad, en entrevista con El País, las ampliaciones viales no son la única solución.



Por ejemplo, la red de semáforos no funciona bien, cerca de 20 semáforos se dañan a diario y la administración municipal sigue sin cumplir con la instalación de 50 semáforos inteligentes, de los 200 que prometió y que se quedaron en veremos.



Además, Cali solo dispone de 616 agentes de tránsito, insuficientes para garantizar el orden, y hay déficit en el número de cámaras de fotodetección, necesarias para imponer sanciones a quienes incumplan las normas.



Nada funcionará mientras los ciudadanos irrespeten los principios básicos para circular y convivir, lo que se volvió común como lo demuestran las 10.000 infracciones impuestas en los primeros días del año.



Movilizarse en Cali será una odisea mientras no se aumente el pie de fuerza de agentes de tránsito, mejore el servicio del MÍO, se utilicen las herramientas tecnológicas que están a disposición y retorne la cultura ciudadana.