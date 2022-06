La historia sin fin

Junio 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-21

Por:

Editorial .

Las invasiones son un tema recurrente en Cali desde hace 70 años, al que no se le encuentra solución a pesar de las acciones que adelantan las autoridades y desde donde se explican muchos de los problemas sociales que afronta la ciudad.



El panorama no podría ser más crítico: hay 280 asentamientos identificados, al menos ocho de ellos levantados en el último año.



Son 7000 cambuches nuevos detectados en el oriente caleño, en las laderas, en zonas de reserva natural y en terrenos particulares o del municipio, donde han llegado unas 15.000 personas que, como ocurre desde hace décadas, emigran a la capital del Valle en busca de oportunidades.



El problema es que la ciudad tiene poca capacidad para recibirlos, solventar sus necesidades básicas insatisfechas y brindarles el progreso que esperan.



Por ello no se puede permitir que se repita una y otra vez la historia de asentamientos construidos en sectores inestables, de alto riesgo, imposibles de normalizar y que se convierten en epicentros de desastres muchas veces con pérdidas de vidas humanas.



Y que se siga construyendo una ciudad sin planificación, sin las condiciones que permitan su desarrollo urbanístico, con lugares donde se concentran y generan en gran medida los problemas sociales, de inseguridad y de violencia que afectan a nuestra urbe.



Reconociendo los esfuerzos de las autoridades para enfrentar las invasiones, estos aún no son efectivos, y no lo serán mientras las instituciones tengan dificultades para anticiparse a los invasores, así como para perseguir y castigue a sus promotores.