Irrespeto a las autoridades

Febrero 08, 2023 - 11:55 p. m.

2023-02-08

Por:

Editorial .

Los 21 ataques a grúas que se han registrado en Cali durante el último año dan cuenta de la intolerancia e irrespeto de algunos ciudadanos.



Para los infractores se ha vuelto costumbre agredir a los agentes, usar las vías de hecho e impedir que se imponga el orden en la movilidad.



Así ocurrió el pasado domingo cuando varios motociclistas iniciaron una asonada para bajar de la grúa de tránsito sus vehículos que, por no estar cumplir con la normatividad, fueron inmovilizados en un operativo sobre la vía a Pance.



Como consecuencia dos personas fueron capturadas, lo que ahora se espera es que se apliquen los correctivos que determina la ley para así evitar que estos casos, que son muestra del desgobierno y el desconocimiento de la autoridad en Cali, se sigan repitiendo.



Si un vehículo incumple con las normas de tránsito no se puede circular en él, de lo contrario se deben asumir las consecuencias.



Actualmente en Cali hay 13 mil vehículos inmovilizados en los patios del municipio por cometer infracciones, y el 65% de las 23.881 multas impuestas a la fecha, se aplicaron por no tener la revisión tecnicomecánica o el Seguro Obligatorio, Soat.



Es cumpliendo con las reglas establecidas en el Código Nacional de Tránsito que se evitan las sanciones, no irrespetando a la autoridad o cometiendo actos ilegales como atacar a las grúas para evitar que se lleven los vehículos infractores.