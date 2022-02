Goles en vez de armas

Febrero 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-21

Por:

Editorial .

En Buenaventura, el fútbol les ha dado la oportunidad a cientos de jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad de hacerle el quite a la violencia y a la delincuencia.



Desde noviembre del año pasado el balón se convirtió en su mejor ‘arma’ de reconciliación, el gol en la manera de demostrar su fuerza y el juego limpio en el escenario para aprender de convivencia y respeto.



Gracias al torneo se han rescatado espacios por los que no se podía transitar con libertad por miedo a ser agredidos, antiguos enemigos prefieren ‘enfrentarse’ en las canchas y no en las esquinas y se respira de nuevo la esperanza de vivir en paz y tener un futuro diferente.



Todas ellas son las posibilidades que hoy brinda el programa ‘Cambia tu arma por un gol’, en el que participan 72 equipos conformados por cerca de mil muchachos de las zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo de esa ciudad.



La propuesta es de la Fundación Parte de la Solución No del Problema, que recibe el apoyo de Compromiso Valle, la iniciativa liderada por ProPacífico en la que participan empresas y organizaciones vallecaucanas, que busca escuchar a los jóvenes y buscar soluciones a sus problemas.



Así es como el deporte de convierte en una herramienta para brindar oportunidades a quienes, como la población más joven y vulnerable de Buenaventura, quiere cambiar su vida y su futuro.