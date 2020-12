Final en pandemia

Diciembre 18, 2020

Mañana se juega en Cali el primer partido de la final de la liga profesional del fútbol colombiano, en la que América busca refrendar su título de campeón frente a Santa Fe.



Y aunque el encuentro será a puerta cerrada porque así lo amerita la emergencia vigente en el país por el Covid-19, hay que acompañar desde casa al equipo y disfrutar de esta fiesta del fútbol.



La de este domingo es una jornada que debe transcurrir en tranquilidad, respetando las medidas dispuestas para proteger la salud de caleños y vallecaucanos como el toque de queda y la ley seca que comenzarán a las 4:00 de la tarde.



No hay lugar a celebraciones en las calles, ni se podrá ver el partido en los establecimientos públicos porque la prioridad es evitar las aglomeraciones de personas que puedan propiciar la expansión del contagio que en la última semana llevó a declarar en alerta roja los centros de salud.



Por ello el llamado a los aficionados es a que cumplan las disposiciones, se queden en sus hogares y no se conviertan en un factor de riesgo e inseguridad durante el partido de mañana.



Será una final atípica, que no permitirá manifestar ni en el estadio ni en los espacios públicos el apoyo al América, como tampoco celebrar como acostumbra la afición.



Pero el momento obliga a acatar esas medidas para reducir la pandemia y evitar que la euforia se convierta en enemigo de los aficionados y sus familias.