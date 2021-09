Falta de gestión

Septiembre 09, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-09

El de los patios del tránsito en Cali es un problema viejo, que ahora se agrava porque el contrato con el encargado de operarlos se venció el 28 de agosto y no se ha renovado.



La situación se conoció por las denuncias de algunos concejales y por los mismos guardas de tránsito que aseguran que hoy no tienen a dónde dejar los automotores que cometan infracciones o se involucren en accidentes donde resulten personas heridas o fallecidas.



A Cali no se le puede llevar a extremos como esos, en los que se paraliza su funcionamiento porque las gestiones no se hacen en el momento que se requiere.



Administrar una ciudad significa ser precavidos y actuar a tiempo, sin embargo se ha vuelto costumbre que aquí las decisiones se aplacen o no se tomen.



Este es el momento en que no se conoce si el contrato con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle se renovará o si se hará una licitación para buscar un nuevo concesionario.



El resultado es que hoy no hay a donde llevar los vehículos, lo que se suma a la saturación en los patios, ya sea porque la gente prefiere dejarlos abandonados o porque los procesos se alargan, lo que se ha convertido en una carga imposible de solucionar para el municipio.



Resolver lo que sucede es responsabilidad de la Administración local, pero también está en manos del Concejo que puede decretar las condiciones en que funcionen los patios o qué hacer con los automotores que quedan abandonados.



Al problema hay que darle solución, con decisiones a tiempo y con criterios que piensen primero en beneficio de la ciudad.