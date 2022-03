Marzo 13, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-13

Por:

Editorial .

Las caravanas de motos sin permiso se convirtieron en un problema que parece insoluble en Cali.



Ya no hay un motivo específico para que cientos de motociclistas se tomen las principales vías de la ciudad, bloqueen túneles como el del Bulevar del Río o el de la Autopista Suroriental y causen el caos en la movilidad, como ocurrió en la noche del miércoles anterior.



Y no parece haber quién pueda detener o contrarrestar esas caravanas, afectando a la ciudadanía que no entiende por qué razón se permiten los tropeles de motociclistas en las calles.



La responsabilidad de evitar las caravanas no recae en una sola entidad ni se le puede dejar en exclusiva a la policía o a los guardas de tránsito.



Aquí se necesita del trabajo conjunto de todas las autoridades, encabezadas por el Alcalde Municipal quien tienen el deber de velar para que se mantenga el orden, se respete la convivencia y se brinde tranquilidad a los habitantes de Cali.



Es inaceptable que la ciudad esté a merced de quienes valiéndose de los miles de motociclistas, y aprovechando la falta de autoridad, se toman sus vías.



A los motociclistas hay que enseñarles que no pueden hacer lo que quieran y que están obligados a cumplir las normas o de lo contrario serán judicializados y sancionados como ordena la ley.



En Cali tiene que haber orden y autoridad si lo que se busca es vivir con tranquilidad.