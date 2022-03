Extorsiones en Tuluá

Marzo 08, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-08

Por:

Editorial .

Las extorsiones y ataques contra los comerciantes y tenderos de Tuluá merecen la atención de las autoridades y respuestas.



Según las informaciones que se conocen, desde hace meses grupos delincuenciales estarían exigiendo dinero y poniendo condiciones para permitir la distribución y venta de alimentos en tiendas o graneros de esa ciudad en el centro del Valle.



Comenzaron cobrando para dejar pasar la papa, la cebolla y el cilantro, ahora el chantaje se ha extendido a productos como el huevo.



Con amenazas y ataques los extorsionistas deciden a quién se le vende y a quién no, imponen los precios de los alimentos y cobran por permitir la comercialización.



Lo que sucede en Tuluá no es difícil de entender: de nuevo hay grupos armados ilegales en las zonas de montaña, los campesinos son intimidados, no pueden producir ni movilizarse con libertad.



Las consecuencias las sufre la población, que además del temor por estos hechos padecen el encarecimiento de productos básicos para su alimentación...



Y aunque las autoridades están actuando para dar con los responsables, para conseguirlo es necesario que quienes están siendo amenazados o son víctimas de chantaje, denuncien.



Lo que está sucediendo en Tuluá perturba la tranquilidad ciudadana, genera desabastecimiento y desafía la vigencia de las instituciones...