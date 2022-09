Escuchen a los caleños

Septiembre 08, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-08

Por:

Editorial .

El proyecto del Parque Cristo Rey, que comprende cinco tramos, es otra obra que se adjudica y avanza sin que, al parecer, se tenga en cuenta las opiniones de los residentes en estos sectores.



El quinto tramo que intervendrá el monumento a Cristo Rey y zonas cercanas tendrá un costo de $28.000 millones, pero no se sabe cuál será su costo definitivo, si está financiado y cuándo culminará.



A los habitantes de la zona incluida en el tramo II les preocupa la inestabilidad de los suelos pues hay antecedentes de derrumbes en el 2005, el 2019 y el 2021.



Así mismo, han expresado sus inquietudes sobre las afectaciones ambientales, la inseguridad y los problemas que traerá a la movilidad, las que no parecen tener audiencia en la administración municipal.



Es evidente el afán que tiene la Alcaldía por mostrar resultados, y la manera en la cual se han comprometido cuantiosos recursos para obras que no parecen ser las más necesarias para Cali.



Pero debe escuchar y resolver las inquietudes de quienes viven en los barrios San Fernando, San Fernando Viejo y Los Cristales sobre un proyecto en el que debe prevalecer la responsabilidad ambiental, social y financiera de la ciudad.